Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще два матча XI тура

    Футбол
    • 07 ноября, 2026
    • 09:49
    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще два матча XI тура

    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще два матча XI тура.

    Как передает Report, в первом матче дня на SOCAR Polymer Arena встретятся "Шафа" и "Араз-Нахчыван".

    Нахчыванский коллектив постарается одержать первую победу в Премьер-лиге в текущем сезоне, а столичная команда намерена улучшить свои позиции, обыграв ближайшего соперника по турнирной таблице. Матч начнется в 16:00.

    Во втором матче дня "Зиря" и "Габала" сыграют на стадионе Спортивного комплекса Зиря. Встреча начнется в 18:30.

    "Зиря" с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице. "Габала" с 8 очками - десятая, "Шафа" с 4 очками - одиннадцатая, "Араз-Нахчыван" с 3 очками - последняя, двенадцатая.

    Напомним, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" победил "Кяпяз" со счетом 1:0.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Зиря ФК Араз-Нахчыван
    Azərbaycan Premyer Liqasında XI turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək
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