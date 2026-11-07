Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще два матча XI тура.

Как передает Report, в первом матче дня на SOCAR Polymer Arena встретятся "Шафа" и "Араз-Нахчыван".

Нахчыванский коллектив постарается одержать первую победу в Премьер-лиге в текущем сезоне, а столичная команда намерена улучшить свои позиции, обыграв ближайшего соперника по турнирной таблице. Матч начнется в 16:00.

Во втором матче дня "Зиря" и "Габала" сыграют на стадионе Спортивного комплекса Зиря. Встреча начнется в 18:30.

"Зиря" с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице. "Габала" с 8 очками - десятая, "Шафа" с 4 очками - одиннадцатая, "Араз-Нахчыван" с 3 очками - последняя, двенадцатая.

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" победил "Кяпяз" со счетом 1:0.