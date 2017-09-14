В Баку пройдет выставка Securika Caspian-2017

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ С 18 по 21 октября в Бакинском Экспо-центре состоится 10-я Юбилейная Каспийская международная выставка "Охрана, безопасность и средства спасения" (Securika Caspian-2017).

Как сообщили Report в İteca, выставка пройдет при официальной поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK). Организаторами выставки являются Iteca Caspian и ITE Group.

В этом году участники выставки, среди которых Азербайджан, Россия, Казахстан, Татарстан и другие, продемонстрируют технические средства обеспечения безопасности, автоматические системы пожаротушения: извещатели пожарные, приборы приемно-контрольные пожарные, системы аварийно-пожарного оповещения, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику, смарт-карты, систему контроля доступа и многое другое.

В рамках деловой программы выставки планируется проведение двусторонних деловых встреч для профессионалов данной отрасли.

За годы проведения выставка Securika Caspian зарекомендовала себя как единственная в регионе международная специализированная выставка по охране и безопасности.

Выставка Securika Caspian-2017 проходит на одной площадке с выставками WorldBuild Baku и Aquatherm Baku и является частью Каспийской строительной недели.