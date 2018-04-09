В Баку пройдет II Финансово-инвестиционный форум, спикеры из иностранного и госсектора поделятся своим опытом

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Объявлены спикеры, которые выступят 5 мая в Баку на II Финансово-инвестиционном форуме, проводимом при поддержке и участии ведущих азербайджанских компаний.
Об этом сообщили Report организаторы форума.
Форум проводится под девизом "Цифровые бизнес-тренды". Спикеры представляют государственные учреждения и субъекты частного бизнеса.
Государственные органы представлены на форуме министерством налогов, Палатой надзора над финансовыми рынками, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. На мероприятии ожидаются выступления докладчиков из Швеции и Кипра. Список докладчиков представлен ниже:
|I ПАНЕЛЬ: Инвестиционные стратегии
|Вступительная речь
|Вусал Гасымлы
|Центр анализа экономических реформ и коммуникаций
|Модератор
|Ниязи Аббасов
|Baker Tilly
|Спикер
|Эфе Эзер
|Societe Generale Bank
|Спикер
|Толга Котан
|SOCAR
|Спикер
|Ягуб Рагимов
|7Marketz Group Inc
|Спикер
|Эмин Велиев
|Keepface
|Вопросы-ответы
|II ПАНЕЛЬ: Налоговая политика и бухгалтерский учет
|Модератор
|Эмин Исмаилов
|ANC Group
|Спикер
|Ниджат Иманов
|Министерство налогов
|Спикер
|Нармин Гаджиева
|Baker Tilly
|Спикер
|Мушфиг Алиев
|KPMG
|Спикер
|Эмин Саттаров
|SM Consulting
|III ПАНЕЛЬ: Стратегии финансирования
|Модератор
|Вугар Ахундов
|PwC
|Спикер
|Орхан Мамедов
|Ata Sığorta
|Спикер
|Айдын Гусейнов
|AFB Bank
|Спикер
|Хаяла Нагиева
|Pasha Bank
|Спикер
|Талех Нахмадов
|Палата надзора над финансовыми рынками
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.fif.az и официальной странице на Facebook - www.facebook.com/fifazerbaijan.
Финансово-инвестиционный форум проводится ежегодно. На первом форуме, состоявшемся 5 мая 2017 года, участвовало свыше 400 менеджеров из более чем 200 компаний.
Tural İbadlıАвтор новости
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