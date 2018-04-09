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    В Баку пройдет II Финансово-инвестиционный форум, спикеры из иностранного и госсектора поделятся своим опытом

    ​Мероприятие пройдет под лозунгом Цифровые бизнес-тренды

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Объявлены спикеры, которые выступят 5 мая в Баку на II Финансово-инвестиционном форуме, проводимом при поддержке и участии ведущих азербайджанских компаний.

    Об этом сообщили Report организаторы форума.

    Форум проводится под девизом "Цифровые бизнес-тренды". Спикеры представляют государственные учреждения и субъекты частного бизнеса.

    Государственные органы представлены на форуме министерством налогов, Палатой надзора над финансовыми рынками, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. На мероприятии ожидаются выступления докладчиков из Швеции и Кипра. Список докладчиков представлен ниже:


    		 I ПАНЕЛЬ: Инвестиционные стратегии
    Вступительная речь Вусал Гасымлы Центр анализа экономических реформ и коммуникаций
    Модератор Ниязи Аббасов Baker Tilly
    Спикер Эфе Эзер Societe Generale Bank
    Спикер Толга Котан SOCAR
    Спикер Ягуб Рагимов 7Marketz Group Inc
    Спикер Эмин Велиев Keepface
    Вопросы-ответы





    		II ПАНЕЛЬ: Налоговая политика и бухгалтерский учет



    Модератор Эмин Исмаилов ANC Group
    Спикер Ниджат Иманов Министерство налогов
    Спикер Нармин Гаджиева Baker Tilly
    Спикер Мушфиг Алиев KPMG
    Спикер Эмин Саттаров SM Consulting




    		III ПАНЕЛЬ: Стратегии финансирования
    Модератор Вугар Ахундов PwC
    Спикер Орхан Мамедов Ata Sığorta
    Спикер Айдын Гусейнов AFB Bank
    Спикер Хаяла Нагиева Pasha Bank
    Спикер Талех Нахмадов Палата надзора над финансовыми рынками

    Дополнительную информацию можно получить на сайте www.fif.az и официальной странице на Facebook - www.facebook.com/fifazerbaijan.

    Финансово-инвестиционный форум проводится ежегодно. На первом форуме, состоявшемся 5 мая 2017 года, участвовало свыше 400 менеджеров из более чем 200 компаний. 

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