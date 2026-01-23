В Баку пройдет фестиваль "Гранатовый узор"

В Баку 25 января при поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) пройдет фестиваль "Гранатовый узор".

Как сообщили Report в AZPROMO, фестиваль проводится с целью популяризации продукции, произведенной в Азербайджане.

Официальная церемония открытия фестиваля состоится в 14:00 с участием представителей дипломатического корпуса, государственных учреждений, соответствующих организаций и бизнес-сообщества.

К участию в мероприятии приглашаются азербайджанские предприниматели.