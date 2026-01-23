Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Баку пройдет фестиваль "Гранатовый узор"

    Бизнес
    • 23 января, 2026
    • 10:40
    В Баку пройдет фестиваль Гранатовый узор

    В Баку 25 января при поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) пройдет фестиваль "Гранатовый узор".

    Как сообщили Report в AZPROMO, фестиваль проводится с целью популяризации продукции, произведенной в Азербайджане.

    Официальная церемония открытия фестиваля состоится в 14:00 с участием представителей дипломатического корпуса, государственных учреждений, соответствующих организаций и бизнес-сообщества.

    К участию в мероприятии приглашаются азербайджанские предприниматели.

