В Баку пройдет фестиваль "Гранатовый узор"
Бизнес
- 23 января, 2026
- 10:40
В Баку 25 января при поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) пройдет фестиваль "Гранатовый узор".
Как сообщили Report в AZPROMO, фестиваль проводится с целью популяризации продукции, произведенной в Азербайджане.
Официальная церемония открытия фестиваля состоится в 14:00 с участием представителей дипломатического корпуса, государственных учреждений, соответствующих организаций и бизнес-сообщества.
К участию в мероприятии приглашаются азербайджанские предприниматели.
Последние новости
11:30
В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должниковМилли Меджлис
11:24
Турал Алиев: По зеленому коридору Black Sea Energy ведутся переговоры с инвесторамиЭнергетика
11:22
НАТО завершает работу над программой партнерства с АзербайджаномВнешняя политика
11:20
В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасыПроисшествия
11:19
Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергииЭнергетика
11:16
CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергииЭнергетика
11:14
Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан АзербайджанаПроисшествия
11:13
Самолет рейса Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над КитаемДругие страны
11:08