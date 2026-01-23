İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Bakıda "Nar Naxışı" festivalı keçiriləcək

    Biznes
    • 23 yanvar, 2026
    • 10:13
    Bakıda Nar Naxışı festivalı keçiriləcək

    Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların tanıdılması məqsədi ilə Bakıda "Nar Naxışı" festivalı keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyindən (AZPROMO) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbir yanvarın 25-də AZPROMO və İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək.

    Festivalın rəsmi açılış mərasimi saat 14:00-da diplomatik korpus təmsilçilərinin, dövlət qurumlarının, aidiyyəti təşkilatların nümayəndələrinin və biznes ictimaiyyətinin iştirakı ilə baş tutacaq.

    Azərbaycan sahibkarları tədbirdə iştiraka dəvət olunurlar.

    В Баку пройдет фестиваль "Гранатовый узор"

