    В Баку пройдет Евразийский форум по франчайзингу 2025 года

    Бизнес
    • 22 октября, 2025
    • 20:57
    В Баку пройдет Евразийский форум по франчайзингу 2025 года

    В Баку 30 октября состоится Евразийский форум по франчайзингу.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Азербайджанской ассоциацией франчайзинга при партнерстве KOBİA и AZPROMO.

    Форум соберет представителей бизнеса, инвесторов и государственных структур из Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Дубая, Китая и Германии.

    Участники обсудят новые бизнес-возможности, тенденции франчайзинга и роль цифровизации, смогут посетить выставочные стенды, участвовать в B2B-встречах и обменяться опытом.

    В программе форума - панельные дискуссии о перспективах франчайзинга, успешных моделях в торговле и пищевой промышленности, а также о влиянии технологий на развитие отрасли.

    По завершении мероприятия участникам будут вручены сертификаты, а также состоится гала-коктейль. Форум направлен на развитие франчайзинга и укрепление экономической интеграции в Евразийском регионе.

    Bakıda Avrasiya Françayzinq Forumu keçiriləcək

