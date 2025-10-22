В Баку пройдет Евразийский форум по франчайзингу 2025 года

В Баку 30 октября состоится Евразийский форум по франчайзингу.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Азербайджанской ассоциацией франчайзинга при партнерстве KOBİA и AZPROMO.

Форум соберет представителей бизнеса, инвесторов и государственных структур из Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Дубая, Китая и Германии.

Участники обсудят новые бизнес-возможности, тенденции франчайзинга и роль цифровизации, смогут посетить выставочные стенды, участвовать в B2B-встречах и обменяться опытом.

В программе форума - панельные дискуссии о перспективах франчайзинга, успешных моделях в торговле и пищевой промышленности, а также о влиянии технологий на развитие отрасли.

По завершении мероприятия участникам будут вручены сертификаты, а также состоится гала-коктейль. Форум направлен на развитие франчайзинга и укрепление экономической интеграции в Евразийском регионе.