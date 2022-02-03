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В Баку проходит заседание совместной азербайджано-венгерской комиссии

В Баку проходит заседание совместной азербайджано-венгерской комиссии В Баку началось 8-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией.
Бизнес
3 февраля 2022 г. 11:23
В Баку проходит заседание совместной азербайджано-венгерской комиссии

В Баку началось 8-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает Report, перед заседанием состоялась встреча один на один сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны, министра труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и сопредседателя с венгерской стороны, министра иностранных дел и торговли Петером Сиярто.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и повестке дня заседания комиссии.

С.Бабаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются, особую роль в углублении сотрудничества играет принятая главами двух стран "Совместная декларация о стратегическом партнерстве”. Он рассказал об исторической победе азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, проинформировал о строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях. Министр отметил, что вызывает удовлетворение интерес венгерских компаний к участию в строительных работах в Карабахе, а также отметил, что в настоящее время ряд венгерских компаний успешно работают в нашей стране.

Бабаев отметил, что проведенные ранее в Баку и Будапеште бизнес-форумы, деловые встречи и другие мероприятия, а также открытие в 2019 году в Будапеште азербайджанского торгового дома внесли важный вклад в развитие двусторонних связей, подчеркнул важность деятельности совместной комиссии в расширении сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что сегодняшнее заседание комиссии, а также азербайджано-венгерский бизнес-форум, организованный до заседания, дадут успешные результаты.

Сиярто, говоря о дружественных отношениях своей страны с Азербайджаном, о стратегическом партнерстве, отметил, что двусторонние связи постоянно расширяются. На заседании, в котором также приняли участие представители соответствующих структур обеих стран, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в экономической сфере.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts meeting of Azerbaijan-Hungary Joint Commission
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Macarıstan Birgə Komissiyasının iclası keçirilir

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