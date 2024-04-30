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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности для бизнеса и инвестиций

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности для бизнеса и инвестиций На заседании Совместного делового совета Азербайджана и Саудовской Аравии обсуждены экспортный потенциал обеих стран, возможности для бизнеса и инвестиций на освобожденных от оккупации территориях.
Бизнес
30 апреля 2024 г. 11:38
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности для бизнеса и инвестиций

На заседании Совместного делового совета Азербайджана и Саудовской Аравии обсуждены экспортный потенциал обеих стран, возможности для бизнеса и инвестиций на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, 4-е заседание прошло в Эр-Рияде при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Федерации палат Саудовской Аравии.

В нем приняли участие первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, сопредседатели Делового совета - глава правления KOBİA Орхан Мамедов и главный исполнительный директор Al Rajhi International for Investment Ахмет Али Аль Дахилин, исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и бизнесмены из обеих стран.

На встрече состоялся обмен мнениями об экспортном потенциале обеих стран, возможностях для бизнеса и инвестиций на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, перспективах расширения сотрудничества и связей между бизнес-кругами в области торговли и инвестиций, реализации совместных инициатив и проектов, усилению роли совместного делового совета Азербайджана и Саудовской Аравии в этих направлениях, повышению роли МСП в поощрении инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı Birgə İşgüzar Şurasının növbəti iclası olub

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