KOBİA может оказать содействие бизнес-кругам Таджикистана в поиске партнеров в Азербайджане

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики может оказать содействие бизнес-кругам Таджикистана в поиске партнеров в Азербайджане.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики может оказать содействие бизнес-кругам Таджикистана в поиске партнеров в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления KOBIA Орхан Мамедов на проходящем в Баку Азербайджано-таджикском бизнес-форуме.

"Мы готовы оказать поддержку бизнес-кругам Таджикистана, которые хотят организовать бизнес-деятельность в Азербайджане в рамках существующих механизмов. Мы можем оказать им помощь в исследовании внутреннего рынка, в поиске деловых партнеров посредством сети KOB dostu, - сказал он.

Мамедов также выразил готовность поделиться с коллегами из Таджикистана успешным опытом, полученным в сфере оказания услуг G2B и B2B по принципу "единого окна".