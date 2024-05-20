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KOBİA может оказать содействие бизнес-кругам Таджикистана в поиске партнеров в Азербайджане

KOBİA может оказать содействие бизнес-кругам Таджикистана в поиске партнеров в Азербайджане Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики может оказать содействие бизнес-кругам Таджикистана в поиске партнеров в Азербайджане.
Бизнес
20 мая 2024 г. 12:12
KOBİA может оказать содействие бизнес-кругам Таджикистана в поиске партнеров в Азербайджане

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики может оказать содействие бизнес-кругам Таджикистана в поиске партнеров в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления KOBIA Орхан Мамедов на проходящем в Баку Азербайджано-таджикском бизнес-форуме.

"Мы готовы оказать поддержку бизнес-кругам Таджикистана, которые хотят организовать бизнес-деятельность в Азербайджане в рамках существующих механизмов. Мы можем оказать им помощь в исследовании внутреннего рынка, в поиске деловых партнеров посредством сети KOB dostu, - сказал он.

Мамедов также выразил готовность поделиться с коллегами из Таджикистана успешным опытом, полученным в сфере оказания услуг G2B и B2B по принципу "единого окна".

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Версия на английском языке KOBIA may assist Tajik business in finding partners in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке KOBİA Tacikistan biznesinə Azərbaycanda tərəfdaşların tapılmasında köməklik göstərə bilər

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