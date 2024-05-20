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Азербайджан и Таджикистан обсудили возможности укрепления торгово-экономических связей

Азербайджан и Таджикистан обсудили возможности укрепления торгово-экономических связей Азербайджан и Таджикистан обсудили возможности укрепления торгово-экономических связей
Бизнес
20 мая 2024 г. 16:17
Азербайджан и Таджикистан обсудили возможности укрепления торгово-экономических связей

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром возможности укрепления двусторонних торгово-экономических связей.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Рассмотрели возможности укрепления двусторонних торгово-экономических связей. Также подчеркнули важность поддержки совместной деятельности в промышленности, энергетике, аграрной, туристической и других сферах", - написал Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Tacikistanla birgə fəaliyyət sahələrini müəyyənləşdirib

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