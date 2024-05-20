Израильские компании приглашены к участию в инвестпроектах в промпарках Карабаха

Израильские компании приглашены для реализации инвестиционных проектов в экономических зонах Азербайджана, в том числе в промышленных парках, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

Израильские компании приглашены к участию в реализации инвестиционных проектов в экономических зонах Азербайджана, в том числе в промышленных парках, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики, вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления агентства Фуада Магеррамова с заместителем посла Израиля в Азербайджане Йоавом Быстрицким.

Отмечается, что Магеррамов предоставил информацию об экономических зонах, действующих в стране, об инвестиционных возможностях, доступных для предпринимателей, также состоялась презентация экономических зон.