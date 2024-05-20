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Израильские компании приглашены к участию в инвестпроектах в промпарках Карабаха

Израильские компании приглашены к участию в инвестпроектах в промпарках Карабаха Израильские компании приглашены для реализации инвестиционных проектов в экономических зонах Азербайджана, в том числе в промышленных парках, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.
Бизнес
20 мая 2024 г. 16:27
Израильские компании приглашены к участию в инвестпроектах в промпарках Карабаха

Израильские компании приглашены к участию в реализации инвестиционных проектов в экономических зонах Азербайджана, в том числе в промышленных парках, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики, вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления агентства Фуада Магеррамова с заместителем посла Израиля в Азербайджане Йоавом Быстрицким.

Отмечается, что Магеррамов предоставил информацию об экономических зонах, действующих в стране, об инвестиционных возможностях, доступных для предпринимателей, также состоялась презентация экономических зон.

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Версия на английском языке Israeli companies invited to investment projects in Karabakh’s industrial parks
Версия на азербайджанском языке İsrail şirkətləri Qarabağdakı sənaye parklarında investisiya layihələrinə dəvət edilib

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