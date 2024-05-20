Азербайджан и Таджикистан подписали восемь двухсторонних документов

В рамках бизнес-форума состоялось подписание 6 двухсторонних документов между азербайджанскими и таджикскими компаниями о сотрудничестве в сферах торговли, горнодобывающей промышленности и АПК. Как передает Report, в частности был подписан Меморандум

В рамках бизнес-форума состоялось подписание восьми двухсторонних документов между азербайджанскими и таджикскими компаниями о сотрудничестве в сферах торговли, горнодобывающей промышленности и АПК.

Как передает Report, в частности был подписан Меморандум о взаимопонимании подписали ОАО "ТАЛКО" и ОАО "Азералюминий".

Государственное унитарное предприятие "Таджагропромэкспорт" Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере взаимной торговли.

Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации хлопкового масла и обмена опытом в сфере текстильного производства подписали ООО "Лесинвест" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

ООО "Аграрный альянс "Водии Заррин" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере хлопководства, переработки хлопка-сырца и текстильного производства.

Соглашение о сотрудничестве в сфере хлопководства, а также переработки семян хлопка подписали ООО "Мармари" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Между ООО "СИР-ДАРЬЁ" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" подписано Соглашение о сотрудничестве в области экспортно-импортных операций.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве и взаимопонимании подписали "Боллуг" (Таджикистан) и "Ганч 2000" (Азербайджан).

Консигнационный договор подписан между таджикским ООО ОБИ - ФАЙЗОБОД и азербайджанской "Universal Trade".