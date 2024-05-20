Азербайджан и Таджикистан подписали восемь двухсторонних документов

В рамках бизнес-форума состоялось подписание восьми двухсторонних документов между азербайджанскими и таджикскими компаниями о сотрудничестве в сферах торговли, горнодобывающей промышленности и АПК.
Как передает Report, в частности был подписан Меморандум о взаимопонимании подписали ОАО "ТАЛКО" и ОАО "Азералюминий".
Государственное унитарное предприятие "Таджагропромэкспорт" Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере взаимной торговли.
Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации хлопкового масла и обмена опытом в сфере текстильного производства подписали ООО "Лесинвест" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".
ООО "Аграрный альянс "Водии Заррин" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере хлопководства, переработки хлопка-сырца и текстильного производства.
Соглашение о сотрудничестве в сфере хлопководства, а также переработки семян хлопка подписали ООО "Мармари" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".
Между ООО "СИР-ДАРЬЁ" (Таджикистан) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" подписано Соглашение о сотрудничестве в области экспортно-импортных операций.
Кроме того, соглашение о сотрудничестве и взаимопонимании подписали "Боллуг" (Таджикистан) и "Ганч 2000" (Азербайджан).
Консигнационный договор подписан между таджикским ООО ОБИ - ФАЙЗОБОД и азербайджанской "Universal Trade".