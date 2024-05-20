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AZPROMO: Азербайджан намерен увеличить экспорт продуктов питания в Таджикистан

AZPROMO: Азербайджан намерен увеличить экспорт продуктов питания в Таджикистан Азербайджан намерен увеличить экспорт продуктов питания в Таджикистан.
Бизнес
20 мая 2024 г. 14:36
AZPROMO: Азербайджан намерен увеличить экспорт продуктов питания в Таджикистан

Азербайджан намерен увеличить экспорт продуктов питания в Таджикистан.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев заявил журналистам в рамках Азербайджано-таджикского бизнес-форума в Баку.

По его словам, Таджикистан импортирует продовольственные товары на сумму около 950 млн долларов США.

"Наш годовой товарооборот с Таджикистаном составляет около 6 млн долларов США, и он должен быть увеличен. Азербайджан поставляет в Таджикистан в основном сахар и хлопковое масло. В целом страна ежегодно импортирует 116 тыс. тонн хлопкового масла. Мы намерены довести поставки хлопкового масла в Таджикистан до 5 тыс. тонн", - сказал глава AZPROMO.

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Версия на английском языке AZPROMO: Azerbaijan intends to export more food products to Tajikistan
Версия на азербайджанском языке AZPROMO: Tacikistanın qida məhsulları idxalını Azərbaycan məhsulları ilə əvəzləmək niyyətindəyik

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