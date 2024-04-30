Microsoft вложит $1,7 млрд в развитие ИИ и облачной инфраструктуры в Индонезии

Американская технологическая корпорация Microsoft выделит 1,7 млрд долларов инвестиций на развитие искусственного интеллекта (ИИ) и облачной инфраструктуры в Индонезии в ближайшие четыре года.

Американская технологическая корпорация Microsoft выделит 1,7 млрд долларов инвестиций на развитие искусственного интеллекта (ИИ) и облачной инфраструктуры в Индонезии в ближайшие четыре года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании.

В заявлении технологического гиганта говорится, что речь идет о "самых крупных инвестициях за всю 29-летнюю историю [присутствия] Microsoft в стране". Среди прочего компания намерена обучить 840 тыс. индонезийцев работе с искусственным интеллектом и поддержит разработчиков технологий в стране.

Гендиректор корпорации Сатья Наделла, объявляя о планах на мероприятии в Джакарте, отметил, что инвестиции "в цифровую инфраструктуру, подготовку кадров и поддержку разработчиков помогут Индонезии достигнуть процветания в новую эпоху". Правительство Индонезии ставит задачу к 2045 году стать "глобальной экономической державой" в соответствии с программой "Золотая Индонезия 2045". Инвестиции, уверены в Microsoft, будут способствовать реализации этого плана.

Со своей стороны министр коммуникации и информации Индонезии Бури Ари Сетиади отметил, что партнерство с американской корпорацией "откроет новые горизонты для Индонезии", в результате чего страна сможет стать "ключевым участником глобальной технологической цепочки".