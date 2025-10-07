В Баку проходит выставка халяльной продукции

В рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку организована выставка.

Как сообщает Report, на выставке демонстрируются продукция и услуги около 30 местных и зарубежных компаний.

Помимо местных компаний, на выставке представлена продукция турецких, узбекских, пакистанских и кыргызских компаний.

Здесь представлены стенды Агентства пищевой безопасности, Азербайджанского института стандартизации, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана, Азербайджанской ассоциации производителей пищевых продуктов и напитков, Пакистано-азербайджанской торговой палаты.

Выставка даст возможность местным и зарубежным компаниям представить свою продукцию и услуги широкой аудитории, установить новые партнерские отношения, найти партнеров в соответствующем секторе, создать прямые контакты с потенциальными клиентами, расширить экспортные возможности, обменяться опытом и технологиями, ознакомиться с инновациями, трендами и стандартами в халяльной индустрии.