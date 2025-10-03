В Баку проходит II Национальный форум конкуренции

В Баку стартовал II Национальный форум по конкуренции, организованный Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком при президенте Азербайджана.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие депутаты, представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и частного сектора.

Помимо председателя Госагентства Эльнура Багирова, на мероприятии запланированы выступления министра экономики Микаила Джаббарова, председателя Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азера Амирасланова и президента Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамеда Мусаева.

Форум станет важной диалоговой площадкой для обсуждения современных вызовов в области конкуренции. На мероприятии будет широко обсуждена роль конкурентной политики в экономическом развитии, а также регулирование деятельности естественных монополий и их общественная польза.