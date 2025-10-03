Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Баку проходит II Национальный форум конкуренции

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 10:38
    В Баку проходит II Национальный форум конкуренции

    В Баку стартовал II Национальный форум по конкуренции, организованный Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком при президенте Азербайджана.

    Как сообщает Report, в форуме принимают участие депутаты, представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и частного сектора.

    Помимо председателя Госагентства Эльнура Багирова, на мероприятии запланированы выступления министра экономики Микаила Джаббарова, председателя Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азера Амирасланова и президента Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамеда Мусаева.

    Форум станет важной диалоговой площадкой для обсуждения современных вызовов в области конкуренции. На мероприятии будет широко обсуждена роль конкурентной политики в экономическом развитии, а также регулирование деятельности естественных монополий и их общественная польза.

    II Национальный форум по конкуренции антимонополия
    Фото
    Bakıda II Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Последние новости

    11:36

    Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:35

    В Сумгайытском промпарке до конца 2025 года будет произведено 300 электробусов

    Промышленность
    11:35

    Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в атомной промышленности

    Энергетика
    11:28

    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака

    Внешняя политика
    11:27
    Видео

    В Азербайджане начало вещание новое радио

    Армия
    11:27

    Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единства

    Внешняя политика
    11:27

    Ильхам Алиев поздравил южнокорейского коллегу

    Внешняя политика
    11:24

    Азербайджан и Литва обменялись мнениями о возврате НДС наличными

    Бизнес
    11:21

    Микаил Джаббаров: В Азербайджане наблюдается повышение конкурентоспособности

    Бизнес
    Лента новостей