İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi

    Bakıda II Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Biznes
    • 03 oktyabr, 2025
    • 10:06
    Bakıda II Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Bakıda Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə II Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, forumda millət vəkilləri, dövlət qurumları, biznes assosiasiyaları və özəl sektorun nümayəndələri iştirak edirlər.

    Tədbirdə Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırovla yanaşı iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanovun, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayevin çıxışları nəzərdə tutulub.

    Forum müasir rəqabət çağırışlarının müzakirəsində önəmli dialoq platforması kimi təqdim olunur. Tədbirdə rəqabət siyasətinin iqtisadi inkişafda rolu, təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsi və onların ictimai faydası mövzusunda geniş fikir mübadiləsi aparılır.

    Milli Rəqabət Forumu Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Elnur Bağırov

    Son xəbərlər

    10:25

    Bakıda şadlıq evinin pilləkənlərindən yıxılan şəxs ölüb

    Hadisə
    10:19
    Foto

    Azərbaycan və Böyük Britaniya gələcək tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    10:19

    Dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə: Fransız diplomatlar bizi dost deyil, mənbə kimi görürdülər

    Hadisə
    10:17

    Ekspert: "Rusiya Ermənistanın hesabına qazandığı pulu Ukraynada dinc əhaliyə hücumda istifadə edir"

    Biznes
    10:12
    Foto

    Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir

    Xarici siyasət
    10:11

    Fikrət Yusifov: "Ermənistanın xarici ticarətində kəskin artım Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlıdır"

    Biznes
    10:11

    İsrail ordusu Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    10:11

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi gələn həftə davam etdiriləcək

    Hadisə
    10:06

    Bakıda II Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti