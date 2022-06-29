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В Баку проходит азербайджано-узбекский бизнес-форум

В Баку проходит азербайджано-узбекский бизнес-форум Сегодня в Баку проходит бизнес-форум с участием женщин-предпринимателей Азербайджана и Узбекистана.
Бизнес
29 июня 2022 г. 12:13
В Баку проходит азербайджано-узбекский бизнес-форум

Сегодня в Баку проходит бизнес-форум с участием женщин-предпринимателей Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Целью бизнес-форума является укрепление растущих экономических и торговых связей между двумя странами, получение новых возможностей для сотрудничества, обсуждение совместных проектов.

На мероприятии с азербайджанской стороны выступили исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева, с узбекской стороны - учредитель ПО ГПЗ-27 Севара Латыпова, учредитель компании XumoSB Ситорабону Абдурасулова, заместитель председателя правления Народного банка Узбекистана Гульзода Рашидова.

На бизнес-форуме планируется подписание меморандумов и договоров, проведение двусторонних встреч.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Özbəkistan biznes-forumu keçirilir

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