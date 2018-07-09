В Баку проходит азербайджано-швейцарский бизнес-форум

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу азербайджано-швейцарский бизнес-форум.

Как сообщает Report, мероприятие открыл вступительным словом министр экономики Шахин Мустафаев.

Он отметил, что в бизнес-форуме принимают участие около 50 компаний.

"Швейцария находится в первом ряду стран, экспортирующих ненефтяную продукцию Азербайджана. В 2017 году товарооборот между двумя странами составил 240 млн долларов, что на 46% больше, чем в 2016 году. В первые пять месяцев этого года экспортно-импортные операции выросли на 82% в годовом выражении, в том числе экспорт из Азербайджана увеличился на 43%. В Швейцарию экспортировано фундука на 125 тыс. долларов. В Азербайджане зарегистрирована 71 швейцарская компания. Они вложили 730 млн долларов в экономику страны. Инвестиции Азербайджана в Швейцарию составили 1,2 млрд долларов", - сказал министр.