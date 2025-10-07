Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Баку открылся II Азербайджанский форум халяльного бизнеса

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 10:06
    В Баку открылся II Азербайджанский форум халяльного бизнеса

    В Баку начал работу второй Азербайджанский форум халяльного бизнеса (AZHAB).

    Как сообщает Report, форум, организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) при поддержке Министерства экономики, в этом году посвящен теме "Халяльная индустрия как источник устойчивости в стремительно развивающемся мире".

    Целью форума, который продлится два дня, является содействие установлению нового сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, обмен мнениями и опытом, а также стимулирование привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан.

    В форуме принимают участие представители соответствующих структур из местных и зарубежных стран, эксперты в данной области, представители академических кругов, предприниматели и представители международных организаций.

    "Форум AZHAB 2025" будет состоять из двух частей: конференция и выставка.

    В рамках конференции будут обсуждаться традиционные сферы халяльной индустрии, включая финансы и туризм, управление халяльным бизнесом, "зелёный" переход, роль женщин в бизнесе и другие новые направления.

    Также первое заседание форума будет посвящено официальной церемонии основания "Сети МСБ ОИС" (OIC-SMENET), которая служит укреплению сотрудничества структур, оказывающих поддержку МСБ в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    На выставке представлена продукция и услуги компаний из Азербайджана и зарубежных стран.

    В рамках "Форума AZHAB 2025" Служба Халяль Исламской торговой палаты проведет двухдневный семинар на тему "Думай о халяль: что должен знать каждый бизнес". На семинаре представителям бизнеса, работающим в различных сферах, будет предоставлена информация о модели халяльного бизнеса, существующих стандартах в этой сфере и выводе продукции на международные рынки, а в Уголке Эксперта участникам будут предоставлены индивидуальные консультационные услуги по вопросам сертификации халяль.

    Первый форум AZHAB состоялся в октябре 2024 года, и в мероприятии приняли участие в общей сложности 350 гостей, около 100 из разных регионов мира, включая Австралию, Америку, Евразию и Африку.

    Лента новостей