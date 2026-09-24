В Баку обсудят развитие транспортных коридоров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан

VIII Бизнес-форум ЕС - Азербайджан состоится 21 октября в Баку и главной темой мероприятия станет "Соединяя коридоры: взаимосвязь и инфраструктура".

Как сообщает Report со ссылкой на организаторов, проведение форума в этом году приурочено к знаковым - 30-летию партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном, а также 10-летию с момента проведения первого аналогичного бизнес-форума в Баку в 2016 году.

В форуме примут участие представители государственных структур, европейского и азербайджанского бизнеса, торговых палат, бизнес-ассоциаций, международных организаций и других профильных организаций.

Программа мероприятия включает дискуссии высокого уровня, тематические сессии и B2B-встречи, направленные на расширение торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, а также развитие инфраструктуры и транспортных коридоров.

Ожидается, что в рамках форума будут представлены основные результаты доклада "Инвестиционный климат ЕС в Азербайджане 2025–2026", подготовленного на основе опроса европейских компаний, проведенного в период с января по июль 2026 года. Кроме того, участникам представят исследование "Развитие торгового сектора в Азербайджане: политика, ограничения и возможности".

За прошедшее десятилетие Бизнес-форум ЕС -Азербайджан стал одной из платформ для диалога между деловыми кругами Европы и Азербайджана, способствующей развитию партнерских связей и реализации новых инвестиционных проектов.