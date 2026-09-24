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    В Баку обсудят развитие транспортных коридоров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан

    Бизнес
    • 24 сентября, 2026
    • 17:09
    В Баку обсудят развитие транспортных коридоров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан

    VIII Бизнес-форум ЕС - Азербайджан состоится 21 октября в Баку и главной темой мероприятия станет "Соединяя коридоры: взаимосвязь и инфраструктура".

    Как сообщает Report со ссылкой на организаторов, проведение форума в этом году приурочено к знаковым - 30-летию партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном, а также 10-летию с момента проведения первого аналогичного бизнес-форума в Баку в 2016 году.

    В форуме примут участие представители государственных структур, европейского и азербайджанского бизнеса, торговых палат, бизнес-ассоциаций, международных организаций и других профильных организаций.

    Программа мероприятия включает дискуссии высокого уровня, тематические сессии и B2B-встречи, направленные на расширение торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, а также развитие инфраструктуры и транспортных коридоров.

    Ожидается, что в рамках форума будут представлены основные результаты доклада "Инвестиционный климат ЕС в Азербайджане 2025–2026", подготовленного на основе опроса европейских компаний, проведенного в период с января по июль 2026 года. Кроме того, участникам представят исследование "Развитие торгового сектора в Азербайджане: политика, ограничения и возможности".

    За прошедшее десятилетие Бизнес-форум ЕС -Азербайджан стал одной из платформ для диалога между деловыми кругами Европы и Азербайджана, способствующей развитию партнерских связей и реализации новых инвестиционных проектов.

    Европейский союз (ЕС) Бизнес-форум ЕС-Азербайджан
    Aİ-Azərbaycan biznes forumunda nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı müzakirə olunacaq
    Development of transport corridors to be discussed at EU-Azerbaijan business forum in Baku
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