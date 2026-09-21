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    В Баку через месяц откроется Центр лидерства и инноваций испанского IE University

    Бизнес
    • 21 сентября, 2026
    • 10:43
    В Баку через месяц откроется Центр лидерства и инноваций испанского IE University

    Испанский IE University намерен укрепить связь Азербайджана с глобальной сетью людей, идей и организаций.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный председатель IE University по корпоративным связям Уильям Давила на открытии программы AZEMBA Центра лидерства и инноваций IE. Программа реализуется при поддержке министерств экономики, науки и образования Азербайджана в партнерстве с SOCAR и IE University.

    По словам Давилы, университет активно сотрудничает с компаниями, организациями и правительствами по всему миру.

    "Мы помогаем компаниям развивать кадровый потенциал, укреплять лидерство, управлять трансформациями и решать сложные стратегические задачи. В целом мы стремимся превращать знания в практические результаты. Связь между образованием, исследованиями и реальным миром является основополагающей частью нашей идентичности", - сказал он.

    Давила отметил, что глобальное видение IE определило и географию его присутствия.

    "Мадрид остается сердцем IE, однако наши амбиции никогда не ограничивались только им. У нас есть новый IE New York College в Нью-Йорке, исследовательский центр в Брюсселе и Центр лидерства и инноваций в Эр-Рияде. Через месяц мы официально откроем новый Центр лидерства и инноваций здесь, в Баку", - сообщил он.

    По словам Давилы, цель университета в Азербайджане не сводится к переносу образовательных программ из Мадрида в Баку.

    "Мы хотим создать здесь нечто новое. Мы хотим слушать, учиться и понимать приоритеты и вызовы этой страны и ее организаций. Мы намерены развивать таланты, создавать знания и работать с компаниями, учреждениями и правительствами. Кроме того, мы хотим еще прочнее связать Азербайджан с глобальной сетью людей, идей и организаций IE", - подчеркнул он.

    Давила добавил, что IE Senior Executive MBA означает больше, чем просто запуск академической программы.

    "Это начало отношений между IE и Азербайджаном, глобальными и местными знаниями, академической средой и бизнесом и, прежде всего, между людьми", - заключил он.

    Уильям Давила IE University AZEMBA Инновации Центр лидерства и инноваций IE Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Кадровый потенциал
    IE Universiteti: Azərbaycanı qlobal təşkilat şəbəkəsinə daha güclü bağlamaq istəyirik
    IE University seeks to strengthen Azerbaijan's ties with global network

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