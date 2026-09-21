В Баку через месяц откроется Центр лидерства и инноваций испанского IE University

Испанский IE University намерен укрепить связь Азербайджана с глобальной сетью людей, идей и организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный председатель IE University по корпоративным связям Уильям Давила на открытии программы AZEMBA Центра лидерства и инноваций IE. Программа реализуется при поддержке министерств экономики, науки и образования Азербайджана в партнерстве с SOCAR и IE University.

По словам Давилы, университет активно сотрудничает с компаниями, организациями и правительствами по всему миру.

"Мы помогаем компаниям развивать кадровый потенциал, укреплять лидерство, управлять трансформациями и решать сложные стратегические задачи. В целом мы стремимся превращать знания в практические результаты. Связь между образованием, исследованиями и реальным миром является основополагающей частью нашей идентичности", - сказал он.

Давила отметил, что глобальное видение IE определило и географию его присутствия.

"Мадрид остается сердцем IE, однако наши амбиции никогда не ограничивались только им. У нас есть новый IE New York College в Нью-Йорке, исследовательский центр в Брюсселе и Центр лидерства и инноваций в Эр-Рияде. Через месяц мы официально откроем новый Центр лидерства и инноваций здесь, в Баку", - сообщил он.

По словам Давилы, цель университета в Азербайджане не сводится к переносу образовательных программ из Мадрида в Баку.

"Мы хотим создать здесь нечто новое. Мы хотим слушать, учиться и понимать приоритеты и вызовы этой страны и ее организаций. Мы намерены развивать таланты, создавать знания и работать с компаниями, учреждениями и правительствами. Кроме того, мы хотим еще прочнее связать Азербайджан с глобальной сетью людей, идей и организаций IE", - подчеркнул он.

Давила добавил, что IE Senior Executive MBA означает больше, чем просто запуск академической программы.

"Это начало отношений между IE и Азербайджаном, глобальными и местными знаниями, академической средой и бизнесом и, прежде всего, между людьми", - заключил он.