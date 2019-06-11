Названы условия создания в Азербайджане инвестфонда с арабским капиталом

Создание в Азербайджане инвестиционного фонда с арабским капиталом для финансирования проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) возможно будет не ранее 2020 года.

Об этом сказал Reportисполнительный директор Ассоциации сотрудничества Азербайджана с арабскими странами (ААСС) Ялчын Алиев.

По его словам, консолидацией инвестиций для фонда будет заниматься бахрейнская финансовая компания BCNG, которая и выступила с такой инициативой и готова привлечь арабские инвестиции в размере 200-300 млн долларов из различных источников. «Для создания инвестфонда требуется прежде подписание межправительственного соглашения о защите взаимных инвестиций между Азербайджаном и Бахрейном. В настоящее время проект соглашения находится уже на согласовании у бахрейнской стороны», - сказал исполнительный директор ассоциации.

Как отметил Я.Алиев, Фонд планирует инвестировать в малые и средние предприятия посредством участия в капитале. «Инвестиции будут преимущественно вложены в ноу-хау, IT-сектор, туризм, производство стройматериалов, сельское хозяйство. Среди инвесторов могут быть и заинтересованные в стартап-проектах», - сказал Я.Алиев.