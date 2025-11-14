В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

В Азербайджане в январе-октябре текущего года выдано 424 853 сертификатов "ASAN İmza", что на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе.

За отчетный период "ASAN İmza" были предоставлены по 275 862 обращениям, что на 14,7% меньше по сравнению с годом ранее.

Сертификаты действительны в течение 3 лет.