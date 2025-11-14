В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"
Бизнес
- 14 ноября, 2025
- 12:22
В Азербайджане в январе-октябре текущего года выдано 424 853 сертификатов "ASAN İmza", что на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе.
За отчетный период "ASAN İmza" были предоставлены по 275 862 обращениям, что на 14,7% меньше по сравнению с годом ранее.
Сертификаты действительны в течение 3 лет.
Последние новости
12:38
В субботу в Азербайджане ожидается снегЭкология
12:36
Президент Армении отправится с визитом в ГрузиюВ регионе
12:36
В Азербайджане среднегодовая инфляция за 10 месяцев приблизилась к 6%Финансы
12:34
Ильхам Алиев: Растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных силИнфраструктура
12:31
Фото
AMADA провела круглый стол в рамках госпрограммы по борьбе с наркотикамиИндивидуальные
12:28
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференцииВнутренняя политика
12:22
В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"Бизнес
12:18
В Индонезии из-за оползня три человека погибли, 20 пропали без вестиДругие страны
12:17