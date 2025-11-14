Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    • 14 ноября, 2025
    • 12:22
    В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов ASAN İmza

    В Азербайджане в январе-октябре текущего года выдано 424 853 сертификатов "ASAN İmza", что на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе.

    За отчетный период "ASAN İmza" были предоставлены по 275 862 обращениям, что на 14,7% меньше по сравнению с годом ранее.

    Сертификаты действительны в течение 3 лет.

    Asan Imza сертификаты
    Azərbaycanda 10 ayda 424 mindən çox "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Последние новости

    12:38

    В субботу в Азербайджане ожидается снег

    Экология
    12:36

    Президент Армении отправится с визитом в Грузию

    В регионе
    12:36

    В Азербайджане среднегодовая инфляция за 10 месяцев приблизилась к 6%

    Финансы
    12:34

    Ильхам Алиев: Растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил

    Инфраструктура
    12:31
    Фото

    AMADA провела круглый стол в рамках госпрограммы по борьбе с наркотиками

    Индивидуальные
    12:28

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции

    Внутренняя политика
    12:22

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    12:18

    В Индонезии из-за оползня три человека погибли, 20 пропали без вести

    Другие страны
    12:17

    Экономика Азербайджана за 10 месяцев выросла на 1,3%

    Финансы
    Лента новостей