İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda 10 ayda 424 mindən çox "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:00
    Azərbaycanda 10 ayda 424 mindən çox ASAN İmza sertifikatı verilib

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarnda Azərbaycanda 424 853 "ASAN İmza" elektron imza sertifikatı verilib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18,2 % azdır.

    Hesabat dövründə "ASAN İmza"lar 275,862 müraciət üzrə təqdim olunub. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 14,7 % azdır.

    "ASAN İmza" elektron imza sertifikatlarının üç növü var: fiziki şəxslər (vətəndaşlar), hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və dövlət qulluqçuları üçün elektron imza sertifikatları. Fiziki şəxslər üçün elektron imza sertifikatları şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub. Hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, həmçinin dövlət qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan elektron imza sertifikatları isə kommersiya və ya dövlət təşkilatını təmsil etmək və onun adından çıxış etmək səlahiyyətləri verir.

    Sertifikatlar 3 il etibarlıdır.

    "ASAN İmza" Dövlət Vergi Xidməti
    В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Son xəbərlər

    12:39

    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    12:39

    Ermənistanın Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    12:35

    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    12:32

    Azərbaycan Ukraynaya kivi ixracını bərpa edib

    Biznes
    12:31

    Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    12:31
    Foto

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın media rəhbərləri dövlətlərarası əlaqələrdə KİV-lərin rolunu müzakirə ediblər

    Region
    12:30

    Asiya İnkişaf Bankı 1999-cu ildən Azərbaycana 5,5 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi göstərib

    Maliyyə
    12:30

    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq

    Qarabağ
    12:28

    Sabahdan Azərbaycanda növbəti istilik mövsümü başlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti