В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

Поступления по обязательному государственному социальному страхованию в Азербайджане в январе-ноябре этого года составили 5 млрд 733,6 млн манатов, что на 11,7% или 601,3 млн манатов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно данным, за минувший год поступления по внебюджетным организациям выросли на 12,3% и превысили 3 млрд 832,2 млн манатов.

В отчетном периоде поступления по страхованию от безработицы увеличились на 10,4%, достигнув 203 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 11,4%, до 155 млн манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию за год выросли на 10,1%, до 1 млрд 6,3 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям увеличились на 9,6%, составив 713,7 млн манатов.