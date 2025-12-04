Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

    Бизнес
    • 04 декабря, 2025
    • 10:22
    В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

    Поступления по обязательному государственному социальному страхованию в Азербайджане в январе-ноябре этого года составили 5 млрд 733,6 млн манатов, что на 11,7% или 601,3 млн манатов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно данным, за минувший год поступления по внебюджетным организациям выросли на 12,3% и превысили 3 млрд 832,2 млн манатов.

    В отчетном периоде поступления по страхованию от безработицы увеличились на 10,4%, достигнув 203 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 11,4%, до 155 млн манатов.

    Поступления по обязательному медицинскому страхованию за год выросли на 10,1%, до 1 млрд 6,3 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям увеличились на 9,6%, составив 713,7 млн манатов.

    ОМС безработица страхование госбюджет
    Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb
    Azerbaijan sees double-digit growth in social insurance contributions
    Elvis

    Последние новости

    10:50

    Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне

    В регионе
    10:41
    Фото

    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования

    Финансы
    10:22

    В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

    Бизнес
    10:21

    Состоятся очередные матчи Высшей лиги Азербайджана среди волейболисток

    Командные
    10:18

    Состояние двух пострадавших в ДТП в Шемкире остается тяжелым - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:14

    Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    В регионе
    10:09

    Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

    Финансы
    10:04

    США не будут вводить санкции против Министерства госбезопаности Китая

    Другие страны
    10:01

    Азербайджан начал импортировать кукурузу еще из одной страны

    Бизнес
    Лента новостей