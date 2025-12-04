İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

    Biznes
    • 04 dekabr, 2025
    • 10:09
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda muzdlu işçi sayının və əməkhaqqı fondunun "ağarması" prosesi şəraitində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 5 milyard 733,6 milyon manat olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,7 % və yaxud 601,3 milyon manat çoxdur. O cümlədən, son 1 ildə qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 12,3 % artaraq 3 milyard 832,2 milyon manatı keçib.

    Hesabat dövründə işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 10,4 % artaraq 203 milyon manata, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 11,4 % artaraq 155 milyon manata çatıb.

    İl ərzində icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 10,1 % artaraq 1 milyard 6,3 milyon manat, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 9,6 % artaraq 713,7 milyon manat təşkil edib.

    В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

