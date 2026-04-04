В Азербайджане введут подачу налоговых деклараций через мобильное приложение
Бизнес
- 04 апреля, 2026
- 17:20
В Азербайджане планируется внедрить подачу налоговых деклараций через мобильное приложение.
Как сообщает Report, об этом заявил представитель Государственной налоговой службы Самир Гахраманов на Саммите по налогообложению и бухгалтерскому учету в Баку.
По его словам, на первом этапе новая возможность будет распространяться на упрощенные декларации и в основном охватит микропредпринимателей.
"На последующих этапах планируется подача и других деклараций через мобильное приложение. Реализуемые нововведения направлены на повышение прозрачности и гибкости налогового администрирования, а также оптимизацию документооборота", - отметил Гахраманов.
Последние новости
