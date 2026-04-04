В Азербайджане введут подачу налоговых деклараций через мобильное приложение

В Азербайджане планируется внедрить подачу налоговых деклараций через мобильное приложение.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Государственной налоговой службы Самир Гахраманов на Саммите по налогообложению и бухгалтерскому учету в Баку.

По его словам, на первом этапе новая возможность будет распространяться на упрощенные декларации и в основном охватит микропредпринимателей.

"На последующих этапах планируется подача и других деклараций через мобильное приложение. Реализуемые нововведения направлены на повышение прозрачности и гибкости налогового администрирования, а также оптимизацию документооборота", - отметил Гахраманов.