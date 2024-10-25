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В Азербайджане вскоре утвердят единый ESG-стандарт

В Азербайджане вскоре утвердят единый ESG-стандарт 17^15
Бизнес
25 октября 2024 г. 17:31
В Азербайджане вскоре утвердят единый ESG-стандарт

В Азербайджане вскоре ожидается принятие единого ESG-стандарта (экология, социальная ответственность и корпоративное управление).

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Натиг Гасанов на встрече Комиссии по бизнес среде и международным рейтингам и Агентства по развитию медиа на тему "Коммуникация реформ деловой среды и информации об электронных государственных услугах".

"Этот стандарт будет принят в стране впервые. Его принятие планируется на конец этого месяца или начало следующего", - отметил он.

ESG-стандарты (Environmental, Social and Governance) представляют собой три центральных фактора в оценке устойчивости и социального воздействия инвестиций в компанию или бизнес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni unifikasiya olunmuş ESG standartı qəbul ediləcək

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