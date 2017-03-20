 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане возросла цена на легковые автомобили

    Цены на легковые автомобили в Азербайджане в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Цены на легковые автомобили в Азербайджане  в феврале выросли на 0,6%  по сравнению с предыдущим месяцем. В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован рост на 10%.

    Как сообщает Report cо ссылкой на  официальную статистику,  в феврале рост цен на запасные части автомобилей по сравнению с прошлым месяцем составил 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,4%. 

    За этот период рост был зафиксирован рост цена на  велосипеды в стране. Так, по сравнению с прошлым месяцем велосипеды  подорожали  на 1,4%, в годовом исчислении их цена увеличилась на 15%.

    Напомним, что в январе-феврале 2016 года цены легковые автомобили возросли на 8,8%, цены на запчасти -31.3%,  велосипеды - на 17.3%. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi