    В Азербайджане в январе-феврале число электронных госзакупок выросло на 11%

    В Азербайджане в январе-феврале число электронных госзакупок выросло на 11%

    В Азербайджане в январе–феврале 2026 года зафиксирован рост объема электронных государственных закупок как по числу сделок, так и по сумме.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, за два месяца проведено 783 электронные закупки (+11,1% от показателя аналогичного периода прошлого года) на общую сумму 407,1 млн манатов (+13,9%).

    В ведомстве отметили, что среднее количество участников в конкурсах, завершенных за этот период, составило 3,9. Это рассматривается как показатель здоровой конкуренции, активности малого и среднего бизнеса, а также экономической диверсификации.

    "Цифровизация государственных закупок способствует повышению экономической эффективности, облегчает доступ субъектов МСБ к государственным заказам и усиливает прозрачность рынка за счет расширения доступа к информации", - добавили в Госслужбе.

    Azərbaycanda elektron satınalmaların ümumi dəyəri 14 % artıb

    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одюль забыл, что во Франции живут 9 миллионов мусульман

    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    20:49

    Эльчин Амирбеков дал интервью журналу Euro

    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    20:32
    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    19:51

    Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования

