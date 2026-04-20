В Азербайджане в январе-феврале число электронных госзакупок выросло на 11%

В Азербайджане в январе–феврале 2026 года зафиксирован рост объема электронных государственных закупок как по числу сделок, так и по сумме.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, за два месяца проведено 783 электронные закупки (+11,1% от показателя аналогичного периода прошлого года) на общую сумму 407,1 млн манатов (+13,9%).

В ведомстве отметили, что среднее количество участников в конкурсах, завершенных за этот период, составило 3,9. Это рассматривается как показатель здоровой конкуренции, активности малого и среднего бизнеса, а также экономической диверсификации.

"Цифровизация государственных закупок способствует повышению экономической эффективности, облегчает доступ субъектов МСБ к государственным заказам и усиливает прозрачность рынка за счет расширения доступа к информации", - добавили в Госслужбе.