В Азербайджане в 2024 году составили 48 протоколов за нарушение прав потребителей

11:16

Государственная служба по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана в 2024 году составила 48 протоколов об административных проступках в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, протоколы были составлены в отношении 25 юридических и 8 физических лиц.

Основными причинами для составления протоколов в отношении субъектов бизнеса являлись: продажа товаров по ценам выше, чем указано на них, нарушение прав потребителей, нарушение порядка составления меню в объектах общепита, обман потребителей при расчетах за оказанные услуги и проданные товары и др.