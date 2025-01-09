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В Азербайджане в 2024 году составили 48 протоколов за нарушение прав потребителей

В Азербайджане в 2024 году составили 48 протоколов за нарушение прав потребителей 11:16
Бизнес
9 января 2025 г. 11:40
В Азербайджане в 2024 году составили 48 протоколов за нарушение прав потребителей

Государственная служба по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана в 2024 году составила 48 протоколов об административных проступках в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, протоколы были составлены в отношении 25 юридических и 8 физических лиц.

Основными причинами для составления протоколов в отношении субъектов бизнеса являлись: продажа товаров по ценам выше, чем указано на них, нарушение прав потребителей, нарушение порядка составления меню в объектах общепита, обман потребителей при расчетах за оказанные услуги и проданные товары и др.

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Версия на азербайджанском языке Antiinhisar Dövlət Xidməti ötən il 48 inzibati xəta protokolu tərtib edib

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