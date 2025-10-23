В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напитки
Бизнес
- 23 октября, 2025
- 20:59
В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напитки.
Как сообщает Report, соответствующее решение принято коллегией Министерства экономики.
Минимальные цены на алкогольные напитки приведены в таблице ниже:
|
Порядковый номер
|
Объем упаковки
(в литрах)
|
Минимальная розничная цена
(с НДС, манат)
|
По внутреннему производству
|
По импорту
|
1.
|
0,050
|
1,96
|
2,43
|
2.
|
0,100
|
2,98
|
3,92
|
3.
|
0,200
|
4,17
|
6,06
|
4.
|
0,250
|
4,95
|
7,31
|
5.
|
0,330
|
6,50
|
9,62
|
6.
|
0,375
|
7,60
|
11,14
|
7.
|
0,500
|
9,50
|
14,22
|
8.
|
0,700
|
12,42
|
19,03
|
9.
|
0,750
|
13,93
|
21,01
|
10.
|
1,0
|
16,73
|
26,17
|
11.
|
1,5
|
26,10
|
40,26
|
12.
|
1,75
|
26,33
|
42,85
Последние новости
21:14
Фото
Азербайджан и Сербия обсудили расширение инвестиционного сотрудничестваФинансы
21:08
Фото
В суде зачитаны показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском пленуВнутренняя политика
20:59
В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напиткиБизнес
20:43
Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору ГазаДругие страны
20:21
Лидеры ЕС договорились ускорить создание единой оборонной системы к 2030 годуДругие страны
20:07
В НУО состоялась встреча представителей Азербайджана и НАТО по вопросам военного образованияАрмия
19:54
Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту ценВ регионе
19:52
Украина и Финляндия обсудили сотрудничество в рамках программы SAFEДругие страны
19:50