    В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напитки

    Бизнес
    • 23 октября, 2025
    • 20:59
    В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напитки

    В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напитки.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято коллегией Министерства экономики.

    Минимальные цены на алкогольные напитки приведены в таблице ниже:

    Порядковый номер

    Объем упаковки

    (в литрах)

    Минимальная розничная цена

    (с НДС, манат)

    По внутреннему производству

    По импорту

    1.

    0,050

    1,96

    2,43

    2.

    0,100

    2,98

    3,92

    3.

    0,200

    4,17

    6,06

    4.

    0,250

    4,95

    7,31

    5.

    0,330

    6,50

    9,62

    6.

    0,375

    7,60

    11,14

    7.

    0,500

    9,50

    14,22

    8.

    0,700

    12,42

    19,03

    9.

    0,750

    13,93

    21,01

    10.

    1,0

    16,73

    26,17

    11.

    1,5

    26,10

    40,26

    12.

    1,75

    26,33

    42,85
    алкогольные напитки розничная цена министерство экономики
    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib

