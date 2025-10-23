Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib
Biznes
- 23 oktyabr, 2025
- 20:29
Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyən edilib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyası qərar qəbul edib.
Qəbul edilən qərarla alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət aşağıdakı kimidir:
|
Sıra
№si
|
Qablaşdırma tutumu
(litrlə)
|
Minimum pərakəndə satış qiyməti
(ƏDV ilə, manat)
|
Daxili istehsal üzrə
|
İdxal üzrə
|
1.
|
0,050
|
1,96
|
2,43
|
2.
|
0,100
|
2,98
|
3,92
|
3.
|
0,200
|
4,17
|
6,06
|
4.
|
0,250
|
4,95
|
7,31
|
5.
|
0,330
|
6,50
|
9,62
|
6.
|
0,375
|
7,60
|
11,14
|
7.
|
0,500
|
9,50
|
14,22
|
8.
|
0,700
|
12,42
|
19,03
|
9.
|
0,750
|
13,93
|
21,01
|
10.
|
1,0
|
16,73
|
26,17
|
11.
|
1,5
|
26,10
|
40,26
|
12.
|
1,75
|
26,33
|
42,85
Son xəbərlər
20:37
Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıbKomanda
20:29
Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşibBiznes
20:25
Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaqRegion
20:16
Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıbRegion
20:12
NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
20:10
Putin: Yeni sanksiyalar Rusiyaya təzyiq cəhdidirRegion
20:05
Video
İnternetdə Luvr soyğunçularının qaçmasını əks etdirən görüntülər yayılıbDigər
20:03