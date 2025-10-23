İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2025
    • 20:29
    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib

    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyən edilib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyası qərar qəbul edib.

    Qəbul edilən qərarla alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət aşağıdakı kimidir:

    Sıra

    №si

    Qablaşdırma tutumu

    (litrlə)

    Minimum pərakəndə satış qiyməti

    (ƏDV ilə, manat)

    Daxili istehsal üzrə

    İdxal üzrə

    1.

    0,050

    1,96

    2,43

    2.

    0,100

    2,98

    3,92

    3.

    0,200

    4,17

    6,06

    4.

    0,250

    4,95

    7,31

    5.

    0,330

    6,50

    9,62

    6.

    0,375

    7,60

    11,14

    7.

    0,500

    9,50

    14,22

    8.

    0,700

    12,42

    19,03

    9.

    0,750

    13,93

    21,01

    10.

    1,0

    16,73

    26,17

    11.

    1,5

    26,10

    40,26

    12.

    1,75

    26,33

    42,85
    Alkoqollu içkilər İqtisadiyyat Nazirliyi qərar

