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В Азербайджане упрощается определение таможенной стоимости товаров

В Азербайджане упрощается определение таможенной стоимости товаров В Азербайджане в дальнейшем определение таможенной стоимости товаров должно осуществляться по простым и справедливым критериям, а процедуры таможенной оценки не должны различаться в зависимости от источника поставок товаров.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 11:34
В Азербайджане упрощается определение таможенной стоимости товаров

В Азербайджане в дальнейшем определение таможенной стоимости товаров должно осуществляться по простым и справедливым критериям, а процедуры таможенной оценки не должны различаться в зависимости от источника поставок товаров.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон о таможенных тарифах, внесенном Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис.

Согласно документу, если таможенная декларация, представленная составителем в таможенный орган, не подтверждена таможенным органом в связи с необходимостью уточнения таможенной стоимости задекларированного товара в течение 1 дня с момента представления таможенной декларации, составитель декларации может обратиться в таможенный орган в письменной, в том числе электронной, форме в связи с пропуском товаров. Это обращение рассматривается в порядке, установленном Таможенным кодексом.

Уведомление о внесении соответствующих поправок в таможенную стоимость не пропущенных товаров должно предоставляться составителю декларации не позднее 24 часов с момента предоставления в таможенный орган таможенной декларации по этим товарам.

Правила применения методов уточнения таможенной стоимости устанавливаются органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

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