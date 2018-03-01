В Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и экспортеров молока и молочной продукции

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По инициативе производителей молока и молочной продукции и при поддержке министерства экономики учреждена Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров молока и молочной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Ассоциация будет поддерживать развитие предпринимательства в сфере производства молока и молочной продукции, применение новых технологий, рост производства и экспорта в этой области. На учредительном собрании председателем правления ассоциации избран Самир Эйюбов.

Следует отметить, что любое юридическое или физическое лицо, действующее в сфере производства молока и молочной продукции, может стать членом ассоциации, предоставив соответствующие документы.