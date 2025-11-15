В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9,2%
Бизнес
- 15 ноября, 2025
- 12:17
Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе–октябре текущего года, составила 11 млрд 867,1 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 8 млрд 938,7 млн манатов, что составило 75,3% от общей стоимости услуг.
В период с января по октябрь текущего года каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на сумму 1158,7 маната, что в номинальном выражении на 159,5 маната больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
