В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9,2%

Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе–октябре текущего года, составила 11 млрд 867,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 8 млрд 938,7 млн ​​манатов, что составило 75,3% от общей стоимости услуг.

В период с января по октябрь текущего года каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на сумму 1158,7 маната, что в номинальном выражении на 159,5 маната больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.