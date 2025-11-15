Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9,2%

    Бизнес
    • 15 ноября, 2025
    • 12:17
    Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе–октябре текущего года, составила 11 млрд 867,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 8 млрд 938,7 млн ​​манатов, что составило 75,3% от общей стоимости услуг.

    В период с января по октябрь текущего года каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на сумму 1158,7 маната, что в номинальном выражении на 159,5 маната больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    платные услуги Госкомстат население Азербайджан
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 %-dən çox artıb

