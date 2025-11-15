İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 %-dən çox artıb

    Biznes
    15 noyabr, 2025
    • 11:52
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 11 milyard 867,1 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 9,2 % çoxdur.

    Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 8 milyard 938,7 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,3 %-ini təşkil edib.

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 158,7 manatlıq və ya 2024-cü ilin eyni dövrüı ilə müqayisədə nominal ifadədə 159,5 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.

    Dövlət Statistika Komitəsi ödənişli xidmət dəyər
    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9,2%

    Bütün Xəbər Lenti