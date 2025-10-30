В Азербайджане с 2026 года внедрят льготное кредитование для развития франчайзинга

В Азербайджане планируется внедрить модель льготного кредитования для поддержки франчайзинга.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов на Евразийском франчайзинговом форуме в Баку.

По его словам, инициатива реализуется на основе договоренности, достигнутой с Фондом развития бизнеса при Министерстве экономики.

Мовсумов отметил, что новая модель начнет действовать с 2026 года и будет способствовать расширению франчайзинговой деятельности, развитию предпринимательства и запуску новых проектов в стране.