    В Азербайджане с 2026 года внедрят льготное кредитование для развития франчайзинга

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 10:55
    В Азербайджане с 2026 года внедрят льготное кредитование для развития франчайзинга

    В Азербайджане планируется внедрить модель льготного кредитования для поддержки франчайзинга.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов на Евразийском франчайзинговом форуме в Баку.

    По его словам, инициатива реализуется на основе договоренности, достигнутой с Фондом развития бизнеса при Министерстве экономики.

    Мовсумов отметил, что новая модель начнет действовать с 2026 года и будет способствовать расширению франчайзинговой деятельности, развитию предпринимательства и запуску новых проектов в стране.

    Azərbaycanda françayzinq üçün güzəştli kredit modeli tətbiq olunacaq
    Azerbaijan to introduce concessional loan model for franchising

