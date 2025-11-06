В Азербайджане расширен Список услуг, оказываемых МСБ

В Азербайджане расширен "Список услуг, оказываемых микро, малым и средним субъектам предпринимательства в Домах малого и среднего бизнеса".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в список добавлен ряд услуг, оказываемых Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком.