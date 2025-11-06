İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi sahibkarlara əlavə xidmətlər göstərəcək

    Biznes
    • 06 noyabr, 2025
    • 16:17
    Azərbaycanda "Kiçik və orta biznes evlərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin siyahısı" genişləndirilib.

    "Report" xəbər vemrir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, siyahıya Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin göstərdiyi bir sıra xidmətlər əlavə edilib. Belə ki, Agentlik standart nümunələrin və ya ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikat, malın (xidmətin, işin), prosesin, idarəetmə sisteminin və işçi heyətin müvafiq standartla, texniki reqlamentlə və digər normativ hüquqi aktla müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən uyğunluq sertifikatı və uyğunluğun təsdiqi barədə təsdiqedici sənədlərin verilməsi, eləcə də qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarına dövlət əyar damğasının vurulması və malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi xidmətləri göstərəcək.

    В Азербайджане расширен Список услуг, оказываемых МСБ

