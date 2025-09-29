В Азербайджане расширен перечень аграрной техники, на которую распространяются льготы

Коллегия Министерства сельского хозяйства внесла изменения в "Список техники в аграрной сфере, на которую распространяются льготы".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр Меджнун Мамедов.

Согласно документу, в перечень включены машины для прореживания цветков в садоводстве, солнечные панели для энергоснабжения современных оросительных систем в хозяйствах, взявших обязательство по производству продовольственной пшеницы, а также оборудование для производства пчелиного корма.

Кроме того, изменены правила льготирования техники для животноводства и птицеводства: если ранее льготы распространялись на комплект оборудования для производства мяса птицы, то теперь они будут действовать на комплекты для выращивания живой птицы на мясо.

Документ будет направлен в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.