    В Азербайджане расширен перечень аграрной техники, на которую распространяются льготы

    Бизнес
    • 29 сентября, 2025
    • 15:32
    В Азербайджане расширен перечень аграрной техники, на которую распространяются льготы

    Коллегия Министерства сельского хозяйства внесла изменения в "Список техники в аграрной сфере, на которую распространяются льготы".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр Меджнун Мамедов.

    Согласно документу, в перечень включены машины для прореживания цветков в садоводстве, солнечные панели для энергоснабжения современных оросительных систем в хозяйствах, взявших обязательство по производству продовольственной пшеницы, а также оборудование для производства пчелиного корма.

    Кроме того, изменены правила льготирования техники для животноводства и птицеводства: если ранее льготы распространялись на комплект оборудования для производства мяса птицы, то теперь они будут действовать на комплекты для выращивания живой птицы на мясо.

    Документ будет направлен в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

