İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların Siyahısı" genişləndirilib

    Biznes
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:14
    Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların Siyahısı genişləndirilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Kollegiyası "Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların Siyahısı"nda dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Məcnun Məmmədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bağçılıqda istifadə olunan çiçək seyrəldən texnika, eləcə də ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürmüş şəxslərin təsərrüfatlarında tətbiq olunan müasir suvarma sistemlərinin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi məqsədilə quraşdırılan günəş panelləri və arı yemi istehsal edən texnoloji avadanlıq aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların siyahısına əlavə edilib.

    Bundan başqa, heyvandarlıqda və quşçuluqda istifadə olunan texnika, maşın, avadanlıq, aqreqat və qurğularına tətbiq edilən güzəştlərə dəyişiklik edilib. Belə ki, dəyişikliklə quş əti istehsalı üçün avadanlıq dəstinə deyil, ətlik diri quş yetişdirilməsi üçün avadanlıq dəstinə güzəşt tətbiq ediləcək.

    Nazirliyin Hüquq və icra intizamı şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Məcnun Məmmədov güzəşt
    В Азербайджане расширен перечень аграрной техники, на которую распространяются льготы

    Son xəbərlər

    16:08

    Vüqar Gülməmmədov: Parlament nəzarəti altında olan ekoloji qanun layihələrinin sayı 50-ni keçib

    Ekologiya
    16:06

    Komitə: NUFA3 beynəlxalq və regional ekspertlər üçün vahid platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:05

    Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcək

    İnfrastruktur
    16:04

    Fərid Osmanov: "İRİA-nın demək olar ki, bütün akademiyalarla ortaq startap təşəbbüsləri mövcuddur"

    İKT
    16:03

    Moldovada prezidentin partiyası 50,2 % səs toplayıb

    Digər ölkələr
    16:03

    Şimali Makedoniyadan olan mütəxəssis Azərbaycan klubunun baş məşqçisi təyin olunub

    Komanda
    16:02
    Foto

    III MDB Oyunları: Tacikistanın U-16 millisi böyükhesablı qələbə qazanıb

    Futbol
    16:01
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    15:57

    AFFA I Liqanın iki komandasını cərimələyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti