"Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların Siyahısı" genişləndirilib
- 29 sentyabr, 2025
- 15:14
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Kollegiyası "Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların Siyahısı"nda dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Məcnun Məmmədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, bağçılıqda istifadə olunan çiçək seyrəldən texnika, eləcə də ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürmüş şəxslərin təsərrüfatlarında tətbiq olunan müasir suvarma sistemlərinin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi məqsədilə quraşdırılan günəş panelləri və arı yemi istehsal edən texnoloji avadanlıq aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların siyahısına əlavə edilib.
Bundan başqa, heyvandarlıqda və quşçuluqda istifadə olunan texnika, maşın, avadanlıq, aqreqat və qurğularına tətbiq edilən güzəştlərə dəyişiklik edilib. Belə ki, dəyişikliklə quş əti istehsalı üçün avadanlıq dəstinə deyil, ətlik diri quş yetişdirilməsi üçün avadanlıq dəstinə güzəşt tətbiq ediləcək.
Nazirliyin Hüquq və icra intizamı şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.