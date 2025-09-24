В Азербайджане приватизированы пакеты акций двух предприятий
Бизнес
- 24 сентября, 2025
- 16:13
На проведенном Государственной службой по вопросам имущества очередном аукционе были проданы пакеты акций ОАО Cəlilabad Şərab и Moda, а также 25 транспортных средств.
Как сообщили Report в ведомстве, на выставленное на аукцион имущество поступило 74 заявки.
Автомобиль марки Volkswagen Phaeton со стартовой ценой 4 900 манатов был продан за 8 700 манатов, а автомобиль марки UAZ со стартовой ценой 1 800 манатов - за 3 718 манатов. Со списком транспортных средств и акционерных обществ, пакеты акций которых были проданы на аукционах, можно ознакомиться здесь.
