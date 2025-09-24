Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Азербайджане приватизированы пакеты акций двух предприятий

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 16:13
    В Азербайджане приватизированы пакеты акций двух предприятий

    На проведенном Государственной службой по вопросам имущества очередном аукционе были проданы пакеты акций ОАО Cəlilabad Şərab и Moda, а также 25 транспортных средств.

    Как сообщили Report в ведомстве, на выставленное на аукцион имущество поступило 74 заявки.

    Автомобиль марки Volkswagen Phaeton со стартовой ценой 4 900 манатов был продан за 8 700 манатов, а автомобиль марки UAZ со стартовой ценой 1 800 манатов - за 3 718 манатов. Со списком транспортных средств и акционерных обществ, пакеты акций которых были проданы на аукционах, можно ознакомиться здесь.

    аукцион Госслужба пакеты акций приватизация
    Azərbaycanda iki müəssisənin səhm paketləri özəlləşdirilib

    Последние новости

    16:56

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    Другие страны
    16:54

    Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

    Внешняя политика
    16:43

    Посла Молдовы вызвали в МИД РФ

    Другие страны
    16:41

    Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:40

    Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

    Наука и образование
    16:40

    МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

    В регионе
    16:35

    Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

    Бизнес
    16:35

    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    Бизнес
    16:32

    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    В регионе
    Лента новостей