В Азербайджане приватизированы пакеты акций двух предприятий

На проведенном Государственной службой по вопросам имущества очередном аукционе были проданы пакеты акций ОАО Cəlilabad Şərab и Moda, а также 25 транспортных средств.

Как сообщили Report в ведомстве, на выставленное на аукцион имущество поступило 74 заявки.

Автомобиль марки Volkswagen Phaeton со стартовой ценой 4 900 манатов был продан за 8 700 манатов, а автомобиль марки UAZ со стартовой ценой 1 800 манатов - за 3 718 манатов. Со списком транспортных средств и акционерных обществ, пакеты акций которых были проданы на аукционах, можно ознакомиться здесь.