Azərbaycanda iki müəssisənin səhm paketləri özəlləşdirilib
Biznes
- 24 sentyabr, 2025
- 15:47
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda "Cəlilabad Şərab" və paytaxtdakı "Moda" ASC-lərin səhm paketləri, eləcə də 25 nəqliyyat vasitəsi satılıb.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, hərraca çıxarılan əmlaklara 74 sifariş olub. Start qiyməti 4 900 manat olan "Volkswagen Phaeton" markalı avtomobil 8 700 manata, 1 800 manat olan "UAZ" markalı avtomobil isə 3 718 manata satılıb. Hərraclarda səhm paketləri satılan səhmdar cəmiyyətlərinin və nəqliyyat vasitələrinin siyahısı ilə buradan tanış olmaq mümkündür.
Hərraclarda iştirak etmək istəyənlər "www.emlak.gov.az" və "www.auksion.gov.az" internet saytlarından seçim edə bilərlər.
