В Азербайджане приватизировано 13 транспортных средств

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, на котором были приватизированы 13 транспортных средств.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Наличие большого количества заказов сделало аукцион конкурентным. Так, последнее предложение на легковой автомобиль марки Honda Accord с начальной ценой продажи 9 000 манатов составило 11 900 манатов. Кроме того, автомобиль марки Chevrolet Niva с начальной ценой продажи 4 500 манатов был приватизирован за 5 200 манатов. Большинство проданных автомобилей были российского и американского производства.
С полным списком транспортных средств, приватизированных на аукционе, можно ознакомиться