В Азербайджане приватизировано 13 транспортных средств

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, на котором были приватизированы 13 транспортных средств.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, на котором были приватизированы 13 транспортных средств.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Наличие большого количества заказов сделало аукцион конкурентным. Так, последнее предложение на легковой автомобиль марки Honda Accord с начальной ценой продажи 9 000 манатов составило 11 900 манатов. Кроме того, автомобиль марки Chevrolet Niva с начальной ценой продажи 4 500 манатов был приватизирован за 5 200 манатов. Большинство проданных автомобилей были российского и американского производства.