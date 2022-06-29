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В Азербайджане приватизировано 13 транспортных средств

В Азербайджане приватизировано 13 транспортных средств Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, на котором были приватизированы 13 транспортных средств.
Бизнес
29 июня 2022 г. 10:55
В Азербайджане приватизировано 13 транспортных средств

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, на котором были приватизированы 13 транспортных средств.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Наличие большого количества заказов сделало аукцион конкурентным. Так, последнее предложение на легковой автомобиль марки Honda Accord с начальной ценой продажи 9 000 манатов составило 11 900 манатов. Кроме того, автомобиль марки Chevrolet Niva с начальной ценой продажи 4 500 манатов был приватизирован за 5 200 манатов. Большинство проданных автомобилей были российского и американского производства.

С полным списком транспортных средств, приватизированных на аукционе, можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 13 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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