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В Азербайджане принят госстандарт по безопасности игрушек

В Азербайджане принят госстандарт по безопасности игрушек Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял государственный стандарт AZS EN 71-4:2023 "Безопасность игрушек.
Бизнес
3 октября 2023 г. 10:06
В Азербайджане принят госстандарт по безопасности игрушек

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял государственный стандарт AZS EN 71-4:2023 "Безопасность игрушек. Часть 4: Наборы для экспериментов по химии" на основе европейского стандарта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Госстандарт устанавливает требования к максимальной концентрации некоторых веществ и смесей, используемых в наборах для химических экспериментов для детей от 8 лет и старше.

Стандарт также определяет требования к маркировке, перечню ингредиентов, инструкциям по применению, средствам защиты глаз и оборудованию для проведения химических экспериментов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda oyuncaqların təhlükəsizliyi üzrə dövlət standartı qəbul edilib

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