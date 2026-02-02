Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    В Азербайджане предлагается приостановить проверки бизнеса на бессрочный период

    Бизнес
    • 02 февраля, 2026
    • 16:10
    В Азербайджане предлагается приостановить проверки бизнеса на бессрочный период

    Правительству Азербайджана следует рассмотреть возможность бессрочной приостановки проверок в сфере предпринимательства с учетом ряда исключений.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Айдын Мирзазаде на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, предприниматели уже на протяжении 12 лет осуществляют свою деятельность без проверок. "Возможно, стоит придать этому системный характер. Данная инициатива может побудить азербайджанских предпринимателей к расширению деятельности, а также к созданию новых рабочих мест при поддержке государства", - отметил депутат.

    Отметим, что сегодня парламент принял в законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса до конца 2026 года.

    Милли Меджлис Айдын Мирзазаде предприниматели проверки
    Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunur
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    Великобритания отзывает аккредитацию российского дипломата

    Другие страны
    17:06

    БИГ: Доклад 1984 года подтверждает системное насилие против сикхской общины

    Внешняя политика
    17:00

    В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    16:58

    Российский дрон ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие

    Другие страны
    16:58

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 80 человек

    Другие страны
    16:39

    Зеленский ожидает принятия ЕС 20-го пакета санкций против России в конце февраля

    Другие страны
    16:36

    Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

    Другие страны
    16:35
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ОАЭ

    Внешняя политика
    16:31

    Центр управления движением судов предупредил о штормовой погоде в акватории Каспия

    Инфраструктура
    Лента новостей