В Азербайджане предлагается приостановить проверки бизнеса на бессрочный период
Бизнес
- 02 февраля, 2026
- 16:10
Правительству Азербайджана следует рассмотреть возможность бессрочной приостановки проверок в сфере предпринимательства с учетом ряда исключений.
Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Айдын Мирзазаде на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
По его словам, предприниматели уже на протяжении 12 лет осуществляют свою деятельность без проверок. "Возможно, стоит придать этому системный характер. Данная инициатива может побудить азербайджанских предпринимателей к расширению деятельности, а также к созданию новых рабочих мест при поддержке государства", - отметил депутат.
Отметим, что сегодня парламент принял в законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса до конца 2026 года.
