Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunur
Biznes
- 02 fevral, 2026
- 15:41
Azərbaycanda müəyyən istisnalarla sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması nəzərdən keçirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında deputat Aydın Mirzəzadə bildirib.
"Bəlkə bunu sistem halına salaq? Onsuz da, sahibkarlar 12 ildir ki, yoxlama olmadan öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Əlbəttə, bu, bir təklifdir, qəbul olunub-olunmayacağını müvafiq strukturlar bilərlər. Amma bu təşəbbüs Azərbaycan sahibkarlarıını daha geniş fəaliyyət göstərməyə, dövlətin qayğısı ilə yeni iş yerləri açmağa sövq edəcək", - deyə o qeyd edib.
