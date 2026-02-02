İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunur

    Biznes
    • 02 fevral, 2026
    • 15:41
    Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunur

    Azərbaycanda müəyyən istisnalarla sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması nəzərdən keçirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında deputat Aydın Mirzəzadə bildirib.

    "Bəlkə bunu sistem halına salaq? Onsuz da, sahibkarlar 12 ildir ki, yoxlama olmadan öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Əlbəttə, bu, bir təklifdir, qəbul olunub-olunmayacağını müvafiq strukturlar bilərlər. Amma bu təşəbbüs Azərbaycan sahibkarlarıını daha geniş fəaliyyət göstərməyə, dövlətin qayğısı ilə yeni iş yerləri açmağa sövq edəcək", - deyə o qeyd edib.

    Milli Məclis Aydın Mirzəzadə sahibkarlıq

    Son xəbərlər

    15:52
    Foto

    "Azercell Telecom" Beynəlxalq İnformatika Olimpiadası üzrə milli komanda ilə görüş keçirib

    İKT
    15:51

    Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardımın alınması ilə bağlı dəyişiklik ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    15:50

    KİV: İran və ABŞ nüvə sazişi üzrə danışıqları bərpa edir

    Digər ölkələr
    15:47

    Azərbaycanda daha 4 müavinət növü proaktiv qaydada təyin ediləcək

    Sosial müdafiə
    15:41

    Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunur

    Biznes
    15:40

    Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"

    Biznes
    15:39

    Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"

    Fərdi
    15:37

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıb

    Xarici siyasət
    15:34

    Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti