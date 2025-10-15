В Азербайджане потребительский рынок вырос на 5%
Бизнес
15 октября, 2025
17:39
В январе–сентябре 2025 года объем потребительского рынка Азербайджана составил 59 млрд манатов, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, 78,7% общей суммы пришлось на розничный товарооборот, 17,9% - на платные услуги населению, а 3,4% - на сферу общественного питания.
Стоимость товаров и услуг, реализованных предприятиями негосударственного сектора, увеличилась на 4,8%, достигнув 56,6 млрд манатов. Из этой суммы 44,2% обеспечено деятельностью индивидуальных предпринимателей.
В среднем один потребитель тратил 640 манатов в месяц, что на 57,7 маната больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
